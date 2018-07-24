"Барселона" объявила о переходе Малкома
Бразильский полузащитник "Бордо" Малком перешел в "Барселону", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 41 миллион евро и она может увеличиться еще на 1 миллион за счет бонуса.
В борьбе за футболиста каталонцы опередили "Рому", которая ранее достигла соглашения по его трансферу.
Молодой вингер подписал с "Барселоной" контракт до лета 2023 года.
21-летний Малком выступал за "Бордо" с 2016 года, провел за клуб 96 матчей и забил 23 гола. Ранее играл за "Коринтианс". Сыграл 13 матчей за молодежную сборную Бразилии и забил 2 мяча. Чемпион Бразилии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 45 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20