"Барселона" объявила о переходе Малкома

Бразильский полузащитник "Бордо" Малком перешел в "Барселону", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 41 миллион евро и она может увеличиться еще на 1 миллион за счет бонуса.

В борьбе за футболиста каталонцы опередили "Рому", которая ранее достигла соглашения по его трансферу.

Молодой вингер подписал с "Барселоной" контракт до лета 2023 года.

21-летний Малком выступал за "Бордо" с 2016 года, провел за клуб 96 матчей и забил 23 гола. Ранее играл за "Коринтианс". Сыграл 13 матчей за молодежную сборную Бразилии и забил 2 мяча. Чемпион Бразилии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 45 миллионов евро.

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