"Барселона" объявила о переходе молодого африканца

Сенегальский защитник "Эйпена" Мусса Ваге перешел в "Барселону", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 5 миллионов евро. Футболист подписал с каталонцами пятилетний контракт и в ближайшее время будет играть за вторую команду.

На Чемпионате Мира-2018 Ваге сыграл три матча и стал самым молодым африканским автором гола в истории мундиалей.

19-летний Ваге выступал за "Эйпен" с 2017 года, провел за клуб 40 матчей и забил 1 гол. За сборную Сенегала сыграл 12 матчей и забил 1 мяч.

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