"Барселона" объявила о переходе молодого таланта

Полузащитник "Лас-Пальмаса" Педро Гонсалес по прозвищу Педри стал игроком "Барселоны", сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Футболист подписал с "Барселоной" контракт до лета 2022 года.

17-летний Педри является воспитанником "Лас-Пальмаса", провел за клуб 37 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Сыграл один матч за юношескую сборную Испании U19.

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