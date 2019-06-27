"Барселона" объявила о переходе Нето

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"Барселона" объявила о переходе Нето

Вратарь "Валенсии" Нето стал игроком "Барселоны", сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Сумма трансфера составила 26 миллионов евро. Ещё 9 миллионов "летучие мыши" могут получить в виде бонусов.

29-летний бразилец заключил с "блауграной" контракт до 2023 года. Отступные в договоре - 200 миллионов евро.

Стоит отметить, что накануне в обратном направлении проследовал голландский голкипер Яспер Силлессен.

Нето выступал за "Валенсию" с 2017 года, сыграл 80 матчей и пропустил 82 гола.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Нето всяко лучше Силлесена в последнее время,сделка вполне хорошая,правда будет сидеть под Тер Штегеном.

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OkTawius
Димон

а чем Нето лучше Силлессена?

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jugulator
Пьянь

Силлессен хотел играть, Нето видимо согласен быть баночником-миллионером.

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Mutaloff
Mutaloff

Нету получал игровую практику в отличии от Силлесена,который 3 сезона на банке сидит,Нету довольно надежен для середняка Ла Лиги и на лавке Барселоне точно подойдёт!

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OkTawius
Димон

Нето лучше тем, что стабильно играл? Это все аргументы?

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Mutaloff
Mutaloff

Хотя с другой стороны смысла в этой рокировке не было,любого из них под Тер Штегеном бы мариновали.

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