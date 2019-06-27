"Барселона" объявила о переходе Нето

Вратарь "Валенсии" Нето стал игроком "Барселоны", сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Сумма трансфера составила 26 миллионов евро. Ещё 9 миллионов "летучие мыши" могут получить в виде бонусов.

29-летний бразилец заключил с "блауграной" контракт до 2023 года. Отступные в договоре - 200 миллионов евро.

Стоит отметить, что накануне в обратном направлении проследовал голландский голкипер Яспер Силлессен.

Нето выступал за "Валенсию" с 2017 года, сыграл 80 матчей и пропустил 82 гола.

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