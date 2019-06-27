"Барселона" объявила о переходе Нето
Вратарь "Валенсии" Нето стал игроком "Барселоны", сообщает официальный сайт каталонского клуба.
Сумма трансфера составила 26 миллионов евро. Ещё 9 миллионов "летучие мыши" могут получить в виде бонусов.
29-летний бразилец заключил с "блауграной" контракт до 2023 года. Отступные в договоре - 200 миллионов евро.
Стоит отметить, что накануне в обратном направлении проследовал голландский голкипер Яспер Силлессен.
Нето выступал за "Валенсию" с 2017 года, сыграл 80 матчей и пропустил 82 гола.
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|М
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|Валенсия
|38
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|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
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|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
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|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
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|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32