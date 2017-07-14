"Барселона" объявила о переходе Семеду

Защитник "Бенфики" Нелсон Семеду стал игроком "Барселоны", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается, но, по некоторым данным, она составила 30 миллионов евро и может вырасти еще на пять миллионов за счет бонусов. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с каталонским клубом до лета 2022 года.

23-летний Семеду выступал за "Бенфику" с 2012 года, провел за клуб 64 матча и забил 3 гола. Также играл за "Синтренсе" и "Фатиму". За сборную Португалии сыграл 6 матчей. Двукратный чемпион Португалии, обладатель Кубка Португалии, обладатель Кубка португальской Лиги, обладатель Суперкубка Португалии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 20 миллионов евро.

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