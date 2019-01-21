"Барселона" объявила о первом зимнем трансфере
Ганский полузащитник "Сассуоло" Кевин-Принс Боатенг перешел в "Барселону", сообщает официальный сайт клуба.
Каталонцы арендовали футболиста на полгода за два миллиона евро. Летом "Барселона" может выкупить трансфер игрока за восемь миллионов евро.
31-летний Боатенг выступал за "Сассуоло" с 2018 года, провел за клуб 15 матчей и забил пять голов. Ранее играл за "Герту", "Тоттенхэм", дортмундскую "Боруссию", "Портсмут", "Милан", "Шальке", вновь "Милан", "Лас-Пальмас" и "Айнтрахт". За сборную Ганы сыграл 15 матчей и забил два гола. Чемпион Италии, обладатель Суперкубка Италии, обладатель Кубка Германии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.
Не пропустите: Вальверде прокомментировал скандальный гол Суареса. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Барселона" объявила о первом зимнем трансфере
-
"Челси" хочет обменять Азара на игрока "Реала"
-
Тренировочная игра: Карпин высказался о поражении от "Спартака"
-
Артем Шмейхель: Дзюба освоил новую позицию на поле
-
Кононов сделал заявление об игре Глушакова в матче с "Ростовом"
-
Филипе Луис высказался о своем будущем
-
Жардим может возглавить клуб Премьер-лиги
-
Потенциальный новичок "Барселоны" уже мечтает забить "Реалу"
-
1
Гол Глушакова на 91-й минуте принес "Спартаку" победу над "Ростовом"
-
Ибрагимович дал важный совет Кейну о дальнейшей карьере
-
"Ювентус" - "Кьево": видеотрансляция матча Серии А
-
"Дженоа" - "Милан" - 0:2 (видеообзор матча)
-
Клуб Чемпионшипа объявил о переходе бывшей звезды "Челси" и "Арсенала"
-
"Арсенал" нацелился на звездного игрока "Реала"
-
Саутгейт высказался о возможной работе с "Манчестер Юнайтед"
-
Джикия оценил шансы "Спартака" на чемпионский титул
-
Форвард "Наполи" близок к переходу в "Монако"
-
ЦСКА разгромил "Вентспилс" в товарищеском матче
-
Стали известны стартовые составы на игру Кубка МАТЧ ПРЕМЬЕР "Спартак" - "Ростов"
-
Тренер из Дортмунда Ян Зиверт возглавил "Хаддерсфилд