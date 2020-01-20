"Барселона" объявила о первом зимнем трансфере

Албанский нападающий "Альбасете" Рею Манай перешел в "Барселону", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 700 тысяч евро. Футболист подписал с каталонским клубом контракт до лета 2023 года. В первое время форвард будет играть в составе "Барселоны В".

23-летний Манай выступал за "Альбасете" с 2019 года, провел за клуб 41 матч и забил 10 голов. Ранее играл за "Кремонезе", "Интер", "Пескару", "Пизу" и "Гранаду". За сборную Албании сыграл 11 матчей и забил три гола.

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