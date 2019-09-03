"Барселона" объявила о подписании таланта из "Лас-Пальмаса"

Полузащитник "Лас-Пальмаса" Педро Гонсалес Лопес по прозвищу Педри продолжит карьеру в "Барселоне".

Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, трансфер 16-летнего футболиста обошёлся в 5 миллионов евро. Также в сделку включены различные бонусы. Кроме того, канарцам полагается 15 процентов от последующей перепродажи испанского таланта.

Юный хавбек заключил с "блауграной" контракт по схеме "2+2", однако он вступит в силу только следующим летом.

Соответственно остаток сезона 2019/20 Педри проведёт в "Лас-Пальмасе", в составе которого он уже отдал 1 ассист в 3 матчах.

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