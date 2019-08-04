"Барселона" объявила о подписании защитника "Бетиса" Фирпо
"Барселона" подписала контракт с игроком "Бетиса" Хуниора Фирпо. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
¡Bienvenido @JuniorFirpo03!— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 4 августа 2019 г.
#ReadyToColor pic.twitter.com/14EcSDhBEh
По данным источника, каталонский клуб заплатил 18 миллионов евро за трансфер игрока, кроме того "Бетис" будет получит 12 миллионов евро в будущем в качестве бонусов.
22-летний защитник уже прошел медосмотр в каталонском клубе и подписал с "Барселоной" пятилетний контракт. Отступные за игрока - 200 миллионов евро.
В минувшем сезоне Фирпо играл в 29 матчах, отметившись 3 голами и 5 ассистами.
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|О
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|38
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|Реал Мадрид
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|68
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|Валенсия
|38
|61
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|Хетафе
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|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
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|53
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|Атлетик Бильбао
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|Реал Сосьедад
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|Бетис
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|Алавес
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|50
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|Эйбар
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|Леганес
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|Вильярреал
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|Леванте
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|Реал Вальядолид
|38
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|Сельта Виго
|38
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|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
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|Райо Вальекано
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