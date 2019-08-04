"Барселона" объявила о подписании защитника "Бетиса" Фирпо

"Барселона" подписала контракт с игроком "Бетиса" Хуниора Фирпо. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

По данным источника, каталонский клуб заплатил 18 миллионов евро за трансфер игрока, кроме того "Бетис" будет получит 12 миллионов евро в будущем в качестве бонусов.

22-летний защитник уже прошел медосмотр в каталонском клубе и подписал с "Барселоной" пятилетний контракт. Отступные за игрока - 200 миллионов евро.

В минувшем сезоне Фирпо играл в 29 матчах, отметившись 3 голами и 5 ассистами.

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