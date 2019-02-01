"Барселона" объявила о продаже Алькасера в дортмундскую "Боруссию"

Дортмундская "Боруссия" закрыла трансфер форварда "Барселоны" Пако Алькасера.

Как сообщает официальный сайт клуба, "шмели" выкупили 25-летнего футболиста за 23 миллиона евро, еще 5 миллионов могут достаться каталонцам в качестве бонусов.

Также "Барселоне" полагается 5 процентов от перепродажи футболиста.

Алькасер в этом сезоне провел за "Боруссию" 18 матчей, в которых забил 13 голов.

Отметим, что в составе "Барселоны" на счету Алькасера 15 забитых мячей в 50 играх.

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