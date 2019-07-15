"Барселона" объявила о пятом летнем трансфере

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"Барселона" объявила о пятом летнем трансфере

Полузащитник "Касимы Янтлерс" Хироки Абе перешел в "Барселону", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 1,1 миллиона евро. Японский футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с каталонским клубом контракт до лета 2023 года. Первое время хавбек будет играть за "Барселону В". Сумма отступных в контракте японца составила 40 миллионов евро, но как только он сыграет за первую команду "Барселоне", то отступные вырастут до 100 миллионов евро.

20-летний Абе выступал за "Касиму" 2017 года, провел за клуб 79 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал семь результативных передач. За сборную Яполнии сыграл 3 матча.

Напомним, что нынешним летом "Барселона" купила форварда Антуана Гризманна (120 миллионов евро), полузащитника Френки де Йонга (75), вратаря Нето (26) и защитника Эмерсона (12).

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