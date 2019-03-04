"Барселона" объявила о расторжении контракта со своим воспитанником

1 Теги барселонасерхи сампер

"Барселона" объявила о расторжении контракта со своим воспитанником

Полузащитник "Барселоны" Серхи Сампер покинул команду, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны досрочно расторгли контракт, который действовал до лета 2019 года. Завтра хавбек проведет пресс-конференцию, на которой даст последнее интервью в качестве игрока каталонского клуба.

Скорее всего, футболист перейдет в японский "Виссел Кобе", где воссоединится с бывшим игроком "Барселоны" Андресом Иньестой.

24-летний Сампер является воспитанником "Барселоны". Всего за клуб он провел 13 матчей и отдал две голевых паса. Чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги Чемпионов, победитель клубного чемпионата мира. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2 миллиона евро.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Как по мне,Самеер мог в будущем стать отличной заменой для Бускетса,он был в командах Барсы всех возрастов,его знают все фанаты,да и репутация у него хорошая,но логики Барсы в этом вопросе не понимаю и не буду понимать.Пожалеют они когда-нибудь!

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