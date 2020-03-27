"Барселона" объявила о сокращении зарплат из-за коронавируса
Совет директоров "Барселоны" решил принять комплекс мер, направленных на минимизацию последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Сообщается, что клуб сокращает рабочий день для всех сотрудников и пропорционально уменьшает их зарплату.
На сколько "Барса" урезала оклады, не указано. Ранее утверждалось, что речь идет о 70 процентах.
На фоне этого в стане "сине-гранатовых" может вспыхнуть конфликт, поскольку футболисты выступали против подобных антикризисных шагов.
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|Осасуна
|20
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|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
|20
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|18
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|20
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|20
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|20
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