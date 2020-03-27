"Барселона" объявила о сокращении зарплат из-за коронавируса

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"Барселона" объявила о сокращении зарплат из-за коронавируса

Совет директоров "Барселоны" решил принять комплекс мер, направленных на минимизацию последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Сообщается, что клуб сокращает рабочий день для всех сотрудников и пропорционально уменьшает их зарплату.

На сколько "Барса" урезала оклады, не указано. Ранее утверждалось, что речь идет о 70 процентах.

На фоне этого в стане "сине-гранатовых" может вспыхнуть конфликт, поскольку футболисты выступали против подобных антикризисных шагов.

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