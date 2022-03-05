"Барселона" объявила о трансфере 18-летнего хавбека
Фото сайт "Барселоны"
Атакующий полузащитник "Расинга" Пабло Торре продолжит карьеру в "Барселоне".
18-летний футболист проведёт остаток сезона в нынешней команде, после чего присоединится к дублю "сине-гранатовых".
"Блауграна" заплатила за испанского таланта 5 миллионов евро, за счёт бонусов сумма сделки может вырасти в 4 раза.
"Барса" заключила с Торре контракт до 2026 года с отступными в размере 100 миллионов евро.
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|19
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|4
|Севилья
|20
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
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|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14