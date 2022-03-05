"Барселона" объявила о трансфере 18-летнего хавбека

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"Барселона" объявила о трансфере 18-летнего хавбека

Фото сайт "Барселоны"

Атакующий полузащитник "Расинга" Пабло Торре продолжит карьеру в "Барселоне".

18-летний футболист проведёт остаток сезона в нынешней команде, после чего присоединится к дублю "сине-гранатовых".

"Блауграна" заплатила за испанского таланта 5 миллионов евро, за счёт бонусов сумма сделки может вырасти в 4 раза.

"Барса" заключила с Торре контракт до 2026 года с отступными в размере 100 миллионов евро.

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