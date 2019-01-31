"Барселона" объявила о трансфере "нового Дани Алвеса"

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"Барселона" объявила о трансфере "нового Дани Алвеса"

Защитник "Атлетико Минейро" Эмерсон перешел в "Барселону", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Футболист подписал с каталонским клубом контракт до лета 2024 года. Эмерсон присоединится к "Барселоне" летом, а остаток нынешнего сезона отыграет в "Атлетико Минейро" на правах аренды.

20-летний Эмерсон, которого на родине называют "новым Дани Алвесом", является воспитанником "Понте Преты". В "Атлетико" он перешел летом 2018 года. За этот клуб он сыграл 23 матча, забил один мяч и отдал один голевой пас. Провел восемь матчей за молодежную сборную Бразилии. 

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