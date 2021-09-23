"Барселона" объявила о трансфере турецкого суперталанта

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"Барселона" объявила о трансфере турецкого суперталантаФото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" официально объявила о трансфере турецкого 17-летнего футболиста Эмре Демира из "Кайсериспора".

Игрок проведет этот сезон в своем нынешнем клубе, а со следующего сезона будет выступать за "Барселону Б".

Контракт турка с каталонским клубом рассчитан до 2027 года. Сумма трансфера составила 2 миллиона евро + бонусы.

Отмечается, что отступные Демра в "Барселоне" будут составлять 400 миллионов евро.

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