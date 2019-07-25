"Барселона" объявила о возвращении в клуб Патрика Клюйверта

Легендарный голландский футболист Патрик Клюйверт получил административную должность в структуре "Барселоны".

43-летний бывший форвард занял пост директора по развитию молодёжного футбола в каталонском клубе.

Ранее Клюйверт пробовал себя в тренерской работе, но особых успехов не сыскал.

Нападающий, получивший прозвище "Чёрная пантера", выступал за "Барсу" с 1998 по 2004 год. С "блауграной" он выиграл Примеру в 1999 году.

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