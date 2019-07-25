"Барселона" объявила о возвращении в клуб Патрика Клюйверта

Теги патрик клюйвертбарселона

"Барселона" объявила о возвращении в клуб Патрика Клюйверта

Легендарный голландский футболист Патрик Клюйверт получил административную должность в структуре "Барселоны".

43-летний бывший форвард занял пост директора по развитию молодёжного футбола в каталонском клубе.

Ранее Клюйверт пробовал себя в тренерской работе, но особых успехов не сыскал.

Нападающий, получивший прозвище "Чёрная пантера", выступал за "Барсу" с 1998 по 2004 год. С "блауграной" он выиграл Примеру в 1999 году.

Не пропустите: Клопп рассказал, почему Коутиньо не вернётся в "Ливерпуль". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Себальос перешёл в "Арсенал"

Официально: Себальос перешёл в "Арсенал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов