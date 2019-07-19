"Барселона" объявила о возвращении Виктора Вальдеса
Бывший вратарь "Барселоны" Виктор Вальдес вернулся в клуб.
Голкипер стал тренером молодежной команды "Барселоны". Контракт между Вальдесом и клубом подписан до лета 2020 года с возможностью продления еще на год.
В минувшем сезоне юношеская команда "Мораталас" под руководством Вальдеса стала чемпионом в своей группе в региональной лиге Мадрида. В июне экс-вратарь получил тренерскую лицензию категории УЕФА Pro.
37-летний Вальдес является воспитанником "Барселоны" и выступал за клуб с 2002 по 2014 годы. Также играл за "Манчестер Юнайтед", "Стандард" и "Мидлсбро". За сборную Испании сыграл 20 матчей. Шестикратный чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка Испании, шестикратный обладатель Суперкубка Испании, трехкратный победитель Лиги Чемпионов, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, двукратный победитель клубного чемпионата мира, обладатель Суперкубка Бельгии, чемпион мира-2010, чемпион Европы-2012.
Не пропустите: "Барселона" нацелилась на защитника "Баварии". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Висенте Кальдерон" разрушен! Да здравствует "Ванда Метрополитано"! Почему никому нет дела до легендарной арены?
-
Экс-игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022 в Катаре
-
"Зенит" может купить Трезеге
-
Зидан определился с атакующим трио "Реала" на следующий сезон
-
Де Лигт выбрал игровой номер в "Ювентусе"
Лента новостей
-
"Атлетико" намерен взыскать с "Барселоны" 80 миллионов евро через руководство Ла Лиги
-
В РПЛ учреждены новые награды футболистам и тренерам
-
В сферу интересов "Барселоны" попал защитник из Бундеслиги
-
Компанию капитана "Реала" подвергли крупному штрафу
-
В "Зените" оценили вероятность трансфера Крицюка
-
"Ньюкасл" может потратить более 100 миллионов евро на новых игроков
-
Конте пришел в бешенство из-за ситуации с трансфером Лукаку в "Интер"
-
Месси с семьей отдыхает на шикарном курорте
-
ПСЖ нацелился на хавбека "Ювентуса"
-
"Барселона" объявила о возвращении Виктора Вальдеса
-
"Челси" проиграл японскому клубу в товарищеском матче
-
Черчесов сфотографировался с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию
-
"Сампдория" креативно представила новую выездную форму
-
Трезеге оскорбил полицейских в пьяном виде
-
Кокорин и Мамаев не приняли участие в шахматном турнире среди заключенных
-
"Барселона" нацелилась на защитника "Баварии"
-
"Висенте Кальдерон" разрушен! Да здравствует "Ванда Метрополитано"! Почему никому нет дела до легендарной арены?
-
"Атлетико" определился с альтернативой для Хамеса
-
Меркулов прокомментировал слухи об интересе "Спартака"
-
Экс-игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022 в Катаре
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32