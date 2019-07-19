"Барселона" объявила о возвращении Виктора Вальдеса

Бывший вратарь "Барселоны" Виктор Вальдес вернулся в клуб.

Голкипер стал тренером молодежной команды "Барселоны". Контракт между Вальдесом и клубом подписан до лета 2020 года с возможностью продления еще на год.

В минувшем сезоне юношеская команда "Мораталас" под руководством Вальдеса стала чемпионом в своей группе в региональной лиге Мадрида. В июне экс-вратарь получил тренерскую лицензию категории УЕФА Pro.

37-летний Вальдес является воспитанником "Барселоны" и выступал за клуб с 2002 по 2014 годы. Также играл за "Манчестер Юнайтед", "Стандард" и "Мидлсбро". За сборную Испании сыграл 20 матчей. Шестикратный чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка Испании, шестикратный обладатель Суперкубка Испании, трехкратный победитель Лиги Чемпионов, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, двукратный победитель клубного чемпионата мира, обладатель Суперкубка Бельгии, чемпион мира-2010, чемпион Европы-2012.

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