"Барселона" объявила о втором зимнем трансфере
Ганский полузащитник "Сассуоло" Кевин-Принс Боатенг перешел в "Барселону", сообщает официальный сайт клуба.
Каталонцы арендовали футболиста на полгода за два миллиона евро. Летом "Барселона" может выкупить трансфер игрока за восемь миллионов евро.
31-летний Боатенг выступал за "Сассуоло" с 2018 года, провел за клуб 15 матчей и забил пять голов. Ранее играл за "Герту", "Тоттенхэм", дортмундскую "Боруссию", "Портсмут", "Милан", "Шальке", вновь "Милан", "Лас-Пальмас" и "Айнтрахт". За сборную Ганы сыграл 15 матчей и забил два гола. Чемпион Италии, обладатель Суперкубка Италии, обладатель Кубка Германии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.
Не пропустите: Вальверде прокомментировал скандальный гол Суареса. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 21 января
-
ПСЖ определился с ценой на Мбаппе
-
"Ювентус" намерен перехватить трансферную цель "Реала"
-
Соперник "Зенита" в Лиге Европы в очередной раз потерпел неудачу в своем чемпионате
-
Не забитый пенальти Роналду и разгром гостей в видеообзоре матча "Ювентус" - "Кьево"
-
Разгром в Эйбаре в видеообзоре матча между басками и каталонцами
-
"Спартак" - "Ростов" - 2:1 (видеообзор матча)
-
"Эйбар" разгромил "Эспаньол" в Примере
-
У меня их уже три: Азар неожиданно высказался о "Золотом мяче"
-
"Ювентус" разгромил "Кьево", несмотря на промах Роналду с пенальти
-
VAR помогает: глава Примеры прокомментировал скандальный гол Суареса в матче с "Леганесом"
-
Роналду впервые не забил пенальти за "Ювентус" (видео)
-
За одним столом: Азар ярко сравнил себя с Месси и Роналду
-
Выиграл в Англии все: Азар высказался о своем будущем
-
Все за одного: игроки "Спартака" ярко поддержали травмированного партнера
-
"Барселона" объявила о втором зимнем трансфере
-
"Челси" хочет обменять Азара на игрока "Реала"
-
Тренировочная игра: Карпин высказался о поражении от "Спартака"
-
Артем Шмейхель: Дзюба освоил новую позицию на поле
-
Кононов сделал заявление об игре Глушакова в матче с "Ростовом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|41
|3
|Реал Мадрид
|20
|36
|4
|Севилья
|20
|33
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|20
|31
|7
|Бетис
|20
|29
|8
|Реал Сосьедад
|20
|26
|9
|Валенсия
|20
|26
|10
|Леванте
|20
|26
|11
|Эйбар
|20
|25
|12
|Жирона
|20
|24
|13
|Эспаньол
|20
|24
|14
|Атлетик Бильбао
|20
|23
|15
|Леганес
|20
|22
|16
|Реал Вальядолид
|20
|22
|17
|Сельта Виго
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|20
|18
|20
|Уэска
|20
|11