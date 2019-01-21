"Барселона" объявила о втором зимнем трансфере

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"Барселона" объявила о втором зимнем трансфере

Ганский полузащитник "Сассуоло" Кевин-Принс Боатенг перешел в "Барселону", сообщает официальный сайт клуба.

Каталонцы арендовали футболиста на полгода за два миллиона евро. Летом "Барселона" может выкупить трансфер игрока за восемь миллионов евро.

31-летний Боатенг выступал за "Сассуоло" с 2018 года, провел за клуб 15 матчей и забил пять голов. Ранее играл за "Герту", "Тоттенхэм", дортмундскую "Боруссию", "Портсмут", "Милан", "Шальке", вновь "Милан", "Лас-Пальмас" и "Айнтрахт". За сборную Ганы сыграл 15 матчей и забил два гола. Чемпион Италии, обладатель Суперкубка Италии, обладатель Кубка Германии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.

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