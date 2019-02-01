"Барселона" объявила об очередном зимнем трансфере

Защитник "Тулузы" Жан-Клер Тодибо перешел в "Барселону", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с каталонским клубом контракт до лета 2023 года.

Ранее планировалось, что Тодибо перейдет в "Барселону" следующий летом на правах свободного агента, но каталонцы решили форсировать трансфер игрока.

19-летний Тодибо является воспитанником "Тулузы", провел за клуб 10 матчей, забил один мяч и отдал один голевой пас. Сыграл два матча за молодежную сборную Франции. Ориентировочная стоимость игрока составляет восемь миллионов евро.

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