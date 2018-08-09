"Барселона" объявила об уходе Мины и Гомеша

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"Барселона" объявила об уходе Мины и Гомеша

Игроки "Барселоны" - защитник Йерри Мина и полузащитник Андре Гомеш перешли в "Эвертон", сообщает официальный сайт клуба.

Английский клуб заплатил за Мину 30 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на 1,5 миллиона за счет бонусов. При этом, каталонцы сохранили за собой возможность обратного выкупа игрока.

Что касается Гомеша, то он взят в аренду с правом выкупа.

23-летний Мина выступал за "Барселону" с 2018 года, провел за клуб 6 матчей. Чемпион Испании, обладатель Кубка Испании.

25-летний Гомеш выступал за "Барселону" с 2016 года, провел за клуб 78 матчей и забил 3 гола. Чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании.

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