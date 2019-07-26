"Барселона" объявила об уходе спортивного директора

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"Барселона" объявила об уходе спортивного директора

Спортивный директор "Барселоны" Пеп Сегура покинул свой пост, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

58-летний менеджер был спортдиром "блауграны" с июля 2017 года.

Преемником Сегуры может стать технический директор "Барсы" Эрик Абидаль.

Не пропустите: Семеду останется в "Барселоне". | http://soccernews.ru
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