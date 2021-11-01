"Барселона" объявила состав на матч с "Динамо" Киев в ЛЧ

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"Барселона" объявила состав на матч с "Динамо" Киев в ЛЧ

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Тренерский штаб "Барселоны" объявил состав команды на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским "Динамо".

Поединок по разным причинам пропустят защитник Жерар Пике, полузащитник Педри, нападающие Серхио Агуэро и Мартин Брэйтуэйт.

Состав "Барселоны" выглядит следующим образом:

вратари: тер Штеген, Нето, Пенья.

защитники: Дест, Араухо, Лангле, Альба, Мингеса, Умтити, Гарсия, Бальде.

полузащитники: Бускетс, Пуч, Демир, Коутиньо, Ф. де Йонг, Гонсалес, Гави, Санс.

нападающие: Дембеле, Депай, Фати, Л. де Йонг. 

Матч "Динамо" - "Барселона" состоится завтра, 2 ноября. Начало встречи - в 23:00 мск.

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