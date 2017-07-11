"Барселона" объявила трансферную стоимость Мунира

Каталонская "Барселона" объявила трансферную стоимость своего вингера Мунира Эль-Хаддади, информирует sport.es.

По сведениям источника, "сине-гранатовые" будут готовы расстаться со своим 21-летним воспитанником за 14 миллионов евро.

Отметим, что в услугах Мунира заинтересованы немецкий "Шальке", английские "Вест Хэм", "Кристал Пэлас" и "Саутгемптон", а также французские "Лион" и "Марсель".

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