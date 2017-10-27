"Барселона" объявила Вермалену, Видалю и Турану, что готова расстаться с ними в январе

"Барселона" в январе готова расстаться с тремя футболистами, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, каталонский клуб указал на дверь защитнику Томасу Вермалену, латералю Алеишу Видалю и хавбеку Арде Турану, которые не входят в планы главного тренера Эрнесто Вальверде.

Более того, сам наставник "сине-гранатовых" открыто настаивает на продаже вышеупомянутой троицы для того, чтобы освободить место в команде для нужных ему новичков.

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