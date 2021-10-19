"Барселона" объявила заявку на матч с "Динамо" Киев в Лиге Чемпионов

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман огласил заявку команды на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского "Динамо", сообщается в официальном твиттере каталонского клуба.

Матч пропустят травмированные защитник Рональд Араухо, полузащитник Педри и нападающий Усман Дембеле, а также дисвалифицированный защитник Эрик Гарсия.

Вратари: тер Штеген, Нето, Пенья.

Защитники: Дест, Пике, Лангле, Альба, Мингеса, Умтити, Бальде.

Полузащитники: Бускетс, Пуч, Демир, Коутиньо, Роберто, Ф. де Йонг, Гонсалес, Гави.

Нападающие: Депай, Фати, Л. де Йонг, Агуэро.

Матч "Барселона" - "Динамо" состоится завтра, 20 октября. Начало встречи - в 19:45 мск.

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