"Барселона" объявила заявку на матч с "Севильей" в Кубке Испании

Пресс-служба "Барселоны" на официальном сайте опубликовала заявку команды на первый матч 1/2 финала Кубка Испании с "Севильей".

Из-за травм поединок пропустят защитники Рональд Араухо, Серджи Роберто, Жерар Пике и Серджиньо Дест, полузащитники Филиппе Коутиньо и Миралем Пьянич, а также нападающие Мартин Брэйтуэйт и Ансу Фати.

Заявка "Барселоны" на матч с "Севильей" выглядит так:

вратари: тер Штеген, Нето, Пенья.

защитники: Лангле, Альба, Умтити, Фирпо, Мингеса.

полузащитники: Бускетс, Пуч, Педри, Тринкау, Фернандес, де Йонг, Мориба, Кольядо.

нападающие: Месси, Гризманн, Дембеле, де ла Фуэнте.

Матч "Севилья" - "Барселона" состоится завтра, 10 февраля. Поединок пройдет в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", и начнется в 23:00 мск.

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