"Барселона" объявила заявку на матч с "Севильей" в Кубке Испании

Теги севильябарселона

"Барселона" объявила заявку на матч с "Севильей" в Кубке Испании

Пресс-служба "Барселоны" на официальном сайте опубликовала заявку команды на первый матч 1/2 финала Кубка Испании с "Севильей".

Из-за травм поединок пропустят защитники Рональд Араухо, Серджи Роберто, Жерар Пике и Серджиньо Дест, полузащитники Филиппе Коутиньо и Миралем Пьянич, а также нападающие Мартин Брэйтуэйт и Ансу Фати.

Заявка "Барселоны" на матч с "Севильей" выглядит так:

вратари: тер Штеген, Нето, Пенья. 

защитники: Лангле, Альба, Умтити, Фирпо, Мингеса.

полузащитники: Бускетс, Пуч, Педри, Тринкау, Фернандес, де Йонг, Мориба, Кольядо.

нападающие: Месси, Гризманн, Дембеле, де ла Фуэнте.

Матч "Севилья" - "Барселона" состоится завтра, 10 февраля. Поединок пройдет в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", и начнется в 23:00 мск.

Не пропустите: "Манчестер Сити" не оставляет надежд подписать Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дзюба принес "Зениту" победу в матче со сборной Иордании

Дзюба принес "Зениту" победу в матче со сборной Иордании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов