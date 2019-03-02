"Барселона" объявила заявку на поединок с "Реалом"

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"Барселона" объявила заявку на поединок с "Реалом"

Тренерский штаб "Барселоны" во главе с Эрнесто Вальверде определился с заявкой на игру против "Реала".

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Яспер Силлессен;

Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Самюэль Умтити, Джейсон Мурильо;

Полузащитники: Иван Ракитич, Филиппе Коутиньо, Артур Рамос, Серхио Бускетс, Малком, Серхи Роберто, Усман Дембеле, Карлос Аленья, Артуро Видаль;

Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси.  

Поединок между клубами пройдет сегодня в 22:45 по московскому времени.

Каталонцы с 57 очками лидируют в Примере, а мадридский клуб отставая на 9 очков идет на 3-й позиции.

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