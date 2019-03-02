"Барселона" объявила заявку на поединок с "Реалом"
Тренерский штаб "Барселоны" во главе с Эрнесто Вальверде определился с заявкой на игру против "Реала".
Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Яспер Силлессен;
Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Самюэль Умтити, Джейсон Мурильо;
Полузащитники: Иван Ракитич, Филиппе Коутиньо, Артур Рамос, Серхио Бускетс, Малком, Серхи Роберто, Усман Дембеле, Карлос Аленья, Артуро Видаль;
Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси.
Поединок между клубами пройдет сегодня в 22:45 по московскому времени.
Каталонцы с 57 очками лидируют в Примере, а мадридский клуб отставая на 9 очков идет на 3-й позиции.
Читайте также: "Реал" Мадрид - "Барселона": анонс и прогноз второго Эль-Классико в рамках текущей недели. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Сульшер определился с новым капитаном "Манчестер Юнайтед"
-
"Урал" и "Зенит" назвали стартовые составы на очное противостояние
-
Гвардиола поделился трансферными планами клуба
-
Быстров прогнозирует вылет "Спартака" из чемпионской гонки
-
"Зенит" определился с формой на матч с "Уралом"
-
Португальский клуб будет готовить футболистов для сборной России
-
Стала известна заявка "Реала" на матч против "Барселоны"
-
"Барселона" объявила заявку на поединок с "Реалом"
-
Анонс главных событий 2 марта
-
Главные новости дня: 1 марта
-
Хедира раздумывает над уходом из "Ювентуса"
-
"Челси" продлит соглашение со своим голкипером
-
"Кальяри" - "Интер" - 2:1 (видеообзор матча Серии А)
-
Голкипер "Манчестер Юнайтед" попал в Книгу рекордов Гиннесса
-
1
Мадридско-каталонское противостояние: "Жирона" на выезде одолела "Райо Вальекано" (видео голов)
-
1
"Интер" на выезде проиграл "Кальяри" (видео голов)
-
1
Дортмундская "Боруссия" уступила "Аугсбургу" и подарила "Баварии" шанс догнать себя по очкам
-
1
"Барселона" рассматривает трех футболистов на место резервиста для Альбы
-
1
Появилась новая информация касательно возможного участия Кавани в ответной игре с "Манчестер Юнайтед"
-
1
Ибрагимович получил капитанскую повязку
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|50
|3
|Реал Мадрид
|25
|48
|4
|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|25
|37
|6
|Алавес
|25
|37
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Реал Сосьедад
|25
|35
|9
|Валенсия
|25
|33
|10
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|11
|Эйбар
|25
|31
|12
|Леганес
|25
|30
|13
|Леванте
|25
|30
|14
|Эспаньол
|25
|30
|15
|Жирона
|25
|28
|16
|Реал Вальядолид
|25
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|25
|23
|19
|Райо Вальекано
|25
|23
|20
|Уэска
|25
|19