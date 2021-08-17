"Барселона" обязана выплатить еще 5 миллионов евро за Педри

Фото: инстаграм Педри/Автор неизвестен

Как сообщает издание AS, "Барселона" должна выплатить "Лас-Пальмасу" бонус за Педри.

Напомним, что в сентябре 2019 года каталонский клуб объявил о трансфере хавбека из "Лас-Пальмаса". Сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

По информации источника, в соглашении было прописано, что если игрок сыграет за каталонцев 50 матчей, то представителю Сегунды полагается еще 5 миллионов.

Напомним, что 18-летний Педри стал рекордсменом по количество сыгранных игр в пролом сезоне: он провел 73 игры.

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