"Барселона" обыграла "Леванте" в матче с тремя пенальти
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
В матче 31-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде обыграла "Леванте" со счетом 3:2. В ворота каталонского клуба были назначены три пенальти, один из которых не был реализован.
Победу гостям принесли голы Пьера-Эмерика Обамеянга, Педри и Люка де Йонга. В составе хозяев отличились Хосе Луис Моралес и Гонсало Мелеро.
"Барселона", набрав 60 очков, вышла на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Леванте" с 22 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.
"Леванте" – "Барселона" - 2:3 (0:0)
Голы: Моралес, 52 (с пенальти) - 1:0, Обамеянг, 59 - 1:1, Педри, 63 - 1:2, Мелеро, 83 (с пенальти) - 2:2, де Йонг, 90 - 2:3
"Леванте": Карденас, Мирамон, Постиго, Везу (Кантеро, 76), Робер, Сон, Кампанья (Мелеро, 65), Радоя (Барди, 76), Пепелу, Моралес (Пубиль, 90), Рохер Марти (Дани Гомес, 65).
"Барселона": тер Штеген, Дани Алвес (Лангле, 81), Араухо, Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, де Йонг (Гави, 57), Нико Гонсалес (Педри, 56), Обамеянг (де Йонг, 84), Дембеле (Траоре, 84), Ферран Торрес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14