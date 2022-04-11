"Барселона" обыграла "Леванте" в матче с тремя пенальти

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"Барселона" обыграла "Леванте" в матче с тремя пенальти

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

В матче 31-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде обыграла "Леванте" со счетом 3:2. В ворота каталонского клуба были назначены три пенальти, один из которых не был реализован.

Победу гостям принесли голы Пьера-Эмерика Обамеянга, Педри и Люка де Йонга. В составе хозяев отличились Хосе Луис Моралес и Гонсало Мелеро.

"Барселона", набрав 60 очков, вышла на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Леванте" с 22 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.

"Леванте" – "Барселона" - 2:3 (0:0)
Голы: Моралес, 52 (с пенальти) - 1:0, Обамеянг, 59 - 1:1, Педри, 63 - 1:2, Мелеро, 83 (с пенальти) - 2:2, де Йонг, 90 - 2:3

"Леванте": Карденас, Мирамон, Постиго, Везу (Кантеро, 76), Робер, Сон, Кампанья (Мелеро, 65), Радоя (Барди, 76), Пепелу, Моралес (Пубиль, 90), Рохер Марти (Дани Гомес, 65).

"Барселона": тер Штеген, Дани Алвес (Лангле, 81), Араухо, Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, де Йонг (Гави, 57), Нико Гонсалес (Педри, 56), Обамеянг (де Йонг, 84), Дембеле (Траоре, 84), Ферран Торрес.

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