"Барселона" обыграла "Алавес" и вышла в единоличные лидеры Примеры

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"Барселона" обыграла "Алавес" и вышла в единоличные лидеры Примеры

"Барселона" разгромила "Алавес" в матче 18-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей голами отметился Антуан Гризманн, Артуро Видаль, Лионель Месси и Суарес.

"Барселона" - "Алавес" 4:1 (2:0)

Голы: Гризманн, 14 - 1:0, Видаль, 45 - 2:0, Понс, 56 - 2:1, Месси, 69 - 3:1, Суарес, 75 (с пенальти) - 4:1.

"Барселона": тер Штеген, Сержи Роберто (Семеду, 85), Юмтити, Пике, Жорди Альба, Бускетс (де Йонг, 79), Аленья, Видаль, Гризманн, Суарес (Перес, 85), Месси.

"Алавес": Пачеко, Агиррегабирия, Ксимо Наварро, Эли, Дуарте, Муньос (Риоха, 53), Алейш Видаль (Берк, 86), Гарсия, Понс, Вакасо (Хоселу, 70), Лукас.

Благодаря этой победе каталонский клуб набрал три балла и стал единоличным лидером Примеры. "Алавес" занимает 15 место.

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