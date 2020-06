"Барселона" обыграла "Атлетик" и вернулась на первое место Ла Лиги: результат есть, но нужно сказать еще несколько слов о неуверенной игре "Барсы"

После фиаско в прошлом туре Кике Сетьен не стал сильно менять состав, ограничившись ротацией двух исполнителей – вместо Ракитича вышел Артур, а Гризманн отправил на банку Брейтуэйта. В случае победы "Барса" выходила бы на чистую первую позицию (до матча "Реала"), но пока у двух грандов было равенство очков при преимуществе "бланкос" в очных встречах. Пресса же в течение последних бомбила инсайд о столкновении Месси с Гризманна и о желании де Йонга покинуть клуб. Словом, на "блаугранас" в поединке с "Атлетиком" было интересно взглянуть. Первая половина первого тайма оказалась очень динамичной и порадовала большим количеством моментов. Уже на 4-й минуте встречи тер Штегену после подачи с фланга пришлось выгребать мяч ладонью с левого нижнего угла, на что "Барса" ответила контратакой с неудачным замыканием Суареса пяткой и мощным ударом Бускетса точно в голову Альваресу. После этого команды разменялись несколькими контрвыпадами: на 14-й минуте один из них завершился выходом Вильямса один-в-один против Пике и выстрелом с правого края штрафной – мимо ближней штанги! "Барса" ответила двумя сильными ударами Суареса – с линии штрафной он пробил в руки Уильямсу, а с правого края отправил мяч мимо дальнего угла.



Новый размен произошел на 20-х минутах. Сначала Суарес обыгрался в стеночку с Месси и выходил один на один с Симоном, однако Унаи опередил Луиса. "Атлетик" огрызнулся угловым с ударом головой выше ворот в исполнении Альвареса. После этого команды создали два похожих и наиболее опасных эпизода в тайме: на 23-й минуте Лекуе ворвался на левый край штрафной, обошел Пике и выкатил мяч в центр на Вильямса – в последний момент Бускетс в подкате выбил мяч из-под ног Иньяки. "Барса" на 25-й ответила контратакой с прорывом Месси по центру и передачей Суаресу влево; Луис ворвался на край штрафной, вытянул на себя Симона и отдал передачу под удар Видалю в пустые ворота – и снова в последнюю секунду мяч выбили из-под ног! Вторая половина тайма была не менее динамичной, но более позиционной. Яркие моменты этого периода не вспомнить, а общее преимущество было на стороне Барсы – каталонцы держали мяч 64% игрового времени, а Месси заработал несколько угловых и провел ряд слабых ударов. Впрочем, Атлетик оборонялся достаточно уверенно, редко впуская "блаугранас" в штрафную. На перерыв команды ушли без забитых голов.



На старте второго тайма "Атлетик" окончательно сел в глухую оборону, даже не помышляя о контратаках, хотя периодически команда включала высокий прессинг. В Барсы же при тотальном доминировании в первые 20 минут обострять не получалось – за этот период удалось создать лишь один момент. Но какой! Месси ворвался на правый фланг, собрал на себе защитников и вырезал подачу на левый край штрафной Гризману – Антуан оказался прямо перед Симоном! Впрочем, Унаи сразу побежал на мяч, сократил расстояние и парировал удар Антуана. В конце концов, Сетьен снял его с игры на 65-й минуте вместе с Бускетсом, а незадолго до этого поменяли Артура – на поле появились Фати, Пуч и Ракитич. Фати сразу же мог стать героем, замкнув подачу с глубины ударом головой, но мяч полетел значительно выше ворот. Гаиска Гаритано на 70-й минуте решил парировать замены Сетьена, выпустив дополнительного защитника Капу и освежив нападении (вместо Уильямса вышел Вильялибре), но уже на 71-й оборону "Атлетика" прошили. Месси ворвался в штрафную, собрал на себе нескольких защитников и попытался пробить, но удар заблокировали – отскок поймал Ракитич, который вертикально пошел вперед, протаранил защитников и, обыгравшись с Лео, оказался прямо перед Симоном. Далее был точный выстрел. 1:0!



"Барселона" не сбавляли обороты, едва не удвоив свое преимущество на 80-й минуте после прорыва Месси на правый край штрафной и крученого удара в дальний угол – мяч пролетел в сантиметрах от стойки. Только тогда баски собрались и пошли вперед большими силами, что едва не вылилось в гол. Несколько минут мяч летал над защитниками каталонцев, а на 83-й минуте он пронесся прямо над головой Рауля Гарсии – привет тер Штегену, тот неожиданно занервничал и ошибся на выходе. Барса тут же перехватила инициативу и огрызнулась двумя ударами: на 88-й Месси метров с 24-х пробил рядом с каркасом, а на 89-й Пике неточно замкнул подачу с углового. "Атлетик" мог выцарапать ничью уже в добавленное время после навеса со штрафного на Нуньеса, но Унаи головой направил мяч над перекладиной. "Барса" также могла забить – на 90+5-й минуте Видаль мощным ударом метров с восьми пробил в Симона, а Фати с добивания попал в штангу. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу каталонцев. "Барселона" набрала 68 очков, вернув себе первую позицию в Ла Лиге. "Реал" отстает на три зачетных балла, однако мадридцы свой матч еще не сыграли. "Атлетик", имея в активе 42 пункта, держится на десятой строчке.

"Барселона" выжимает победы, но неуверенно!

Общий вывод по игре "Барселоны" против "Атлетика" скорее неутешительный. Да, команда сыграла агрессивно и держала инициативу с первой до последней минуты, и да – "Барса" полностью заслужила победу, но даже по ощущениям показалось, что голевых моментов было не больше трех-четырех. По ожидаемым голами каталонцы наиграли на 1,84 xG, но 1,06 приходится всего на два удара. Взломать оборону басков удалось, во многом, благодаря удачному отскоку. Из положительных сторон можно отметить качественный прессинг "Барселоны" – каталонцы отбирали мяч на чужой половине поля в среднем после пятой передачи басков, но гости не очень-то и собирались рубиться за него. Они, как и большинство соперников "блаугранас", терпели и выжидали их ошибку, а в первом тайме еще и классно контратаковали, пользуясь карманами на флангах обороны. "Барса" смогла повысить темп после перерыва, закрыв "Атлетик" на его половине – после этого гол стал делом времени, но сколько же нервов ушло на его организацию! Конечно, "Атлетик" – сильный коллектив, который прибил "Барсу" в первом туре и выбил ее из Кубка. С ним трудно всем грандам, однако есть подозрение, что те же "Манчестер Сити", "Бавария" или "Ливерпуля" даже не заметили бы басков. У "Барсы" же каждый матч против хорошо организованного соперника превращается в муку.



Вешать всех собак на Кике Сетьена не хочется. Он классный мужик, он футбольный интеллектуал, ДНК стиля Кройффа у него в крови. Кике дал Барсе 70% владения мячом и 700-800 передач за матч, а также постепенно начал подтягивать молодежь. Его команда выглядит агрессивнее команды Вальверде, но общие проблемы остались теми же – просто "Муравей" маскировал их прагматичным стилем, а Сетьен прикрыл маской тики-таки. Игра команды критически зависит от формы лидеров и не выглядит целостно. В ней нет изюминки, ей не хватает полузащитников с умением разрезать по две линии, а львиная доля работы по организации атак ложится на плечи Месси – он и не против, но без его активности сразу начинаются 0:0 в Севильи и поражения в Классико. "Барсе" хватает запаса прочности, чтобы догризть оборону упрямого соперника, но не хватает сил, чтобы бить соперников вроде "Атлетика" тур от тура без всяких нервов. Победы "блаугранас" перестали быть обыденностью. Уверенности в том, что следующий тур не завершится "нулями" или даже поражением, нет – и это катастрофа для такого клуба, как "Барселона". Хорошо, что в этом матче хотя бы Лео затащил. По всем показателям он был лучшим на поле!

Lionel Messi in LaLiga this season:



Most goals (21)

Most assists (15)

Most chances created (67)

Most take-ons completed (147)

Most big chances created (28)

Most fouls won in the final ⅓ (28)

Most hat-tricks (3)

Most goals from outside the box (8)



It really is LeoLiga. pic.twitter.com/xL1R3qOfaC