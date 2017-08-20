"Барселона" обыграла "Бетис"

В матче первого тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле добилась победы над "Бетисом". Оба мяча были забиты в первом тайме. Сначала автоголом отметился Алин Тошка, а затем отличился Серхи Роберто.

"Барселона" - "Бетис" - 2:0 (2:0)

Голы: Тошка, 36 (автогол) - 1:0, Роберто, 39 - 2:0

"Барселона": тер Штеген, Маскерано, Альба (Динь, 87), Семеду, Умтити, Роберто, Бускетс, Ракитич, Деулофеу (Алеиш Видаль, 72), Месси, Алькасер (Денис Суарес, 82).

"Бетис": Адан, Манди, Тошка, Барраган, Феддаль, Санчес, Камараса (Фабиан Руис, 78), Гуардадо, Матиас Науэль (Guerrero, 72), Нарваэс (Гарсия, 68), Леон.

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