"Барселона" обыграла "Бетис"
В матче первого тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле добилась победы над "Бетисом". Оба мяча были забиты в первом тайме. Сначала автоголом отметился Алин Тошка, а затем отличился Серхи Роберто.
"Барселона" - "Бетис" - 2:0 (2:0)
Голы: Тошка, 36 (автогол) - 1:0, Роберто, 39 - 2:0
"Барселона": тер Штеген, Маскерано, Альба (Динь, 87), Семеду, Умтити, Роберто, Бускетс, Ракитич, Деулофеу (Алеиш Видаль, 72), Месси, Алькасер (Денис Суарес, 82).
"Бетис": Адан, Манди, Тошка, Барраган, Феддаль, Санчес, Камараса (Фабиан Руис, 78), Гуардадо, Матиас Науэль (Guerrero, 72), Нарваэс (Гарсия, 68), Леон.
Не пропустите: "Барселона" - "Бетис" - 2:0 (обзор). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Сосьедад
|1
|3
|2
|Леганес
|1
|3
|3
|Валенсия
|1
|3
|4
|Атлетико Мадрид
|1
|1
|5
|Жирона
|1
|1
|6
|Эспаньол
|1
|1
|7
|Севилья
|1
|1
|8
|Атлетик Бильбао
|1
|1
|9
|Хетафе
|1
|1
|10
|Барселона
|0
|0
|11
|Депортиво Ла-Корунья
|0
|0
|12
|Эйбар
|0
|0
|13
|Леванте
|0
|0
|14
|Малага
|0
|0
|15
|Бетис
|0
|0
|16
|Реал Мадрид
|0
|0
|17
|Вильярреал
|0
|0
|18
|Сельта Виго
|1
|0
|19
|Алавес
|1
|0
|20
|Лас Пальмас
|1
|0