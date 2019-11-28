"Барселона" обыграла "Боруссию" в матче Лиги Чемпионов

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"Барселона" обыграла "Боруссию" в матче Лиги Чемпионов

"Барселона" обыграла "Боруссию" в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

В составе победителей голами отметились Луис Суарес, Лионель Месси и Антуан Гризманн. У гостей отличился Джейдон Санчо.

"Барселона" - "Боруссию" - 3:1 (2:0)

Голы: Суарес, 29 - 1:0, Месси, 33 - 2:0, Гризманн, 67 - 3:0, Санчо - 3:1.

"Барселона": тер Стеген, Фирпо, Серджи Роберто, Лангле, Умтити, де Йонг, Бускетс, Ракитич (Видаль, 78), Дембеле (Гризманн, 26), Суарес, Месси.

"Боруссия Д": Бюрки, Хакими, Аканджи, Пишчек (Загаду, 76), Шульц (Санчо, 46), Вайгль (Гетце, 85), Геррейру, Брандт, Витцель, Ройс, Хуммельс.

"Барселона" занимает 1 место в турнирной таблице группы F, у "Боруссии" 7 баллов и 3 строчка.

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Месси классный матч провел! Латентный Хрыстя, все тупеет и тупеет. А ведь наверняка, там взрослый мужик за экраном. Такой же как Пьянь)

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Лео - король группового этапа!

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Король Реалов и Ливерпулей, опять вышел на охоту за очередной "Золотой бутсой и "Золотым мячом"))) .........Поздравляю болельщиков Барсы с убедительной победой, с замечательным голом и ассистом лучшего футболиста в истории, ну и с выходом с первого места в плей-офф Лиги Чемпионов!

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