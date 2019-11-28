"Барселона" обыграла "Боруссию" в матче Лиги Чемпионов
"Барселона" обыграла "Боруссию" в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
В составе победителей голами отметились Луис Суарес, Лионель Месси и Антуан Гризманн. У гостей отличился Джейдон Санчо.
"Барселона" - "Боруссию" - 3:1 (2:0)
Голы: Суарес, 29 - 1:0, Месси, 33 - 2:0, Гризманн, 67 - 3:0, Санчо - 3:1.
"Барселона": тер Стеген, Фирпо, Серджи Роберто, Лангле, Умтити, де Йонг, Бускетс, Ракитич (Видаль, 78), Дембеле (Гризманн, 26), Суарес, Месси.
"Боруссия Д": Бюрки, Хакими, Аканджи, Пишчек (Загаду, 76), Шульц (Санчо, 46), Вайгль (Гетце, 85), Геррейру, Брандт, Витцель, Ройс, Хуммельс.
"Барселона" занимает 1 место в турнирной таблице группы F, у "Боруссии" 7 баллов и 3 строчка.
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|1
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|2
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|9
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|Маккаби Хайфа
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|4
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|Группа G
|М
|О
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|Милан
|6
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|12
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