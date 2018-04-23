"Барселона" обыграла "Челси" и выиграла юношескую Лигу Чемпионов
В финале юношеской Лиги Чемпионов каталонская "Барселона" нанесла разгромное поражение лондонскому "Челси", став тем самым победителем турнира.
"Челси" U-19 - "Барселона" U-19 - 0:3
Голы: Мендес, 33 - 0:1, Мендес, 52 - 0:2, Руис, 90+2.
"Челси" U-19: Камминг, Стерлинг, Гуэхи (Макичран, 58), Грант, Джеймс, Сейнт Клер, Маддокс (Лэмпти, 73), Маккормик, Фамилио-Кастильо, Редан (Браун, 67), Хадсон-Одои.
"Барселона" U-19: Пенья, Бауса, Мингеса, Мовилья, Миранда, Пуиг (Гарсия, 90+3), Гомес (Морер, 74), Колладо, Руис, Мендес (Хайме, 80), Перес.
Напомним, Йерри Мина намерен покинуть "Барселону". | soccernews.ru
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