"Барселона" обыграла "Динамо" в Киеве

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"Барселона" обыграла "Динамо" в Киеве

Фото: инстаграм киевского "Динамо"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" на выезде обыграла киевское "Динамо" со счетом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил Ансу Фати.

"Динамо" Киев, Украина – "Барселона" Испания - 0:1 (0:0)
Гол: Фати, 70 - 0:1

"Динамо": Бущан, Кендзера (Тымчик, 77), Сирота, Забарный, Караваев, Сидорчук, Буяльский (Леднев, 81), де Пена (Вербич, 77), Цыганков, Шапаренко (Шепелев, 81), Гармаш (Витиньо, 71).

"Барселона": тер Штеген, Мингеса, Лангле (Араухо, 79), Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, де Йонг, Нико Гонсалес, Гави (Дембеле, 65), Депай, Фати.

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