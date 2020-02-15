"Барселона" обыграла "Хетафе" в матче 24-го тура Ла Лиги
"Барселона" обыграла "Хетафе" в матче 24-го тура чемпионата Испании.
В составе хозяев голами отметились Антуан Гризманн и Серхи Роберто.
"Барселона" - "Хетафе" - 2:1 (2:0)
Голы: Гризманн, 33 - 1:0, Сержи Роберто, 39 - 2:0, Анхель, 66 - 2:1.
"Барселона": тер Штеген, Пике, Жорди Альба (Фирпо, 22), Юмтити, Бускетс, Сержи Роберто, де Йонг, Артур (Ракитич, 75), Месси, Гризманн, Фати (Видаль, 85).
"Хетафе": Сория, Эчейта, Ньом, Даконам, Оливера (Кенеди, 52), Кукурелья, Максимович, Арамбарри, Этебо (Ндиай, 67), Хорхе Молина (Анхель, 52), Мата.
"Барселона" продолжает занимает 2 место в таблице Примеры, догнав по очкам "Реал", у которого игра в запасе. "Хетафе" располагается на 3 месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|6
|Тоттенхэм
|25
|37
|7
|Вулверхэмптон
|26
|36
|8
|Эвертон
|26
|36
|9
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|10
|Бернли
|26
|34
|11
|Арсенал Лондон
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|25
|18