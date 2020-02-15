"Барселона" обыграла "Хетафе" в матче 24-го тура Ла Лиги

"Барселона" обыграла "Хетафе" в матче 24-го тура чемпионата Испании.

В составе хозяев голами отметились Антуан Гризманн и Серхи Роберто.

"Барселона" - "Хетафе" - 2:1 (2:0)

Голы: Гризманн, 33 - 1:0, Сержи Роберто, 39 - 2:0, Анхель, 66 - 2:1.

"Барселона": тер Штеген, Пике, Жорди Альба (Фирпо, 22), Юмтити, Бускетс, Сержи Роберто, де Йонг, Артур (Ракитич, 75), Месси, Гризманн, Фати (Видаль, 85).

"Хетафе": Сория, Эчейта, Ньом, Даконам, Оливера (Кенеди, 52), Кукурелья, Максимович, Арамбарри, Этебо (Ндиай, 67), Хорхе Молина (Анхель, 52), Мата.

"Барселона" продолжает занимает 2 место в таблице Примеры, догнав по очкам "Реал", у которого игра в запасе. "Хетафе" располагается на 3 месте.

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