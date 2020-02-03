"Барселона" обыграла "Леванте" благодаря Фати. Он оформил дубль за 100 секунд

"Барселона" обыграла "Леванте" в матче 22-го тура Примеры.

В составе каталонского клуба дубль оформил Ансу Фати, забив два гола за полторы минуты.

"Барселона" - "Леванте" - 2:1 (2:0)

Голы: Фати, 30 - 1:0, Фати, 31 - 2:0, Рочина, 90+2

"Барселона": тер Стеген, Пике, Лангле, Альба, Семеду, Ракитич, Бускетс, де Йонг (Артур, 80), Фати (Пуч, 87), Месси, Гризманн (Серджи Роберто, 71).

"Леванте": Фернандес, Тоньо, Постиго, Везу, Мирамон, Кампанья, Рочина, Мелеро (Эрнани, 60), Вукчевич (Барди, 80), Рохер Марти, Моралес (Майораль, 60).

"Барселона", набрав 46 очков, расположилась на 2 месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Леванте", имея в активе 26 очков, занимает 13 позицию.

В следующем туре сине-гранатовые сыграют с "Бетисом" 9 февраля.

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