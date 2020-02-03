"Барселона" обыграла "Леванте" благодаря Фати. Он оформил дубль за 100 секунд
"Барселона" обыграла "Леванте" в матче 22-го тура Примеры.
В составе каталонского клуба дубль оформил Ансу Фати, забив два гола за полторы минуты.
"Барселона" - "Леванте" - 2:1 (2:0)
Голы: Фати, 30 - 1:0, Фати, 31 - 2:0, Рочина, 90+2
"Барселона": тер Стеген, Пике, Лангле, Альба, Семеду, Ракитич, Бускетс, де Йонг (Артур, 80), Фати (Пуч, 87), Месси, Гризманн (Серджи Роберто, 71).
"Леванте": Фернандес, Тоньо, Постиго, Везу, Мирамон, Кампанья, Рочина, Мелеро (Эрнани, 60), Вукчевич (Барди, 80), Рохер Марти, Моралес (Майораль, 60).
"Барселона", набрав 46 очков, расположилась на 2 месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Леванте", имея в активе 26 очков, занимает 13 позицию.
В следующем туре сине-гранатовые сыграют с "Бетисом" 9 февраля.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14