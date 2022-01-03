"Барселона" обыграла "Мальорку" и приблизилась к зоне Лиги чемпионов

Теги барселонамальорка

"Барселона" обыграла "Мальорку" и приблизилась к зоне Лиги чемпионов

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

В матче 19-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде обыграла "Мальорку" со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке первого тайма забил Люк де Йонг.

"Барселона", набрав 31 очко, вышла на пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. От четвертого места, дающего право сыграть в Лиге чемпионов, каталонский клуб отстает на одно очко. "Мальорка" с 20 очками осталась на 15-й позиции.

"Мальорка" – "Барселона" - 0:1 (0:1)
Гол: де Йонг, 44 - 0:1

"Мальорка": Рейна, Маффео, Вальент, Руссо, Коста, Дани Родригес, Батталья (Пратс, 84), Баба (Руис де Галаррета, 61), Ли Кан Ин (Льябрес, 71), Санчес (Жорди Мбоула, 70), Анхель Родригес (Фер Ниньо, 61).

"Барселона": тер Штеген, Мингеса (Лангле, 76), Пике, Эрик Гарсия, Араухо, де Йонг, Пуч, Нико Гонсалес (Альваро Санс, 71), Жуджла, де Йонг, Ахомаш (Педрола, 80).

Не пропустите: "Барселона" и "Манчестер Юнайтед" могут совершить громкий обмен. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 2 января

Главные новости дня: 2 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов