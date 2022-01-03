"Барселона" обыграла "Мальорку" и приблизилась к зоне Лиги чемпионов

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

В матче 19-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде обыграла "Мальорку" со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке первого тайма забил Люк де Йонг.

"Барселона", набрав 31 очко, вышла на пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. От четвертого места, дающего право сыграть в Лиге чемпионов, каталонский клуб отстает на одно очко. "Мальорка" с 20 очками осталась на 15-й позиции.

"Мальорка" – "Барселона" - 0:1 (0:1)

Гол: де Йонг, 44 - 0:1

"Мальорка": Рейна, Маффео, Вальент, Руссо, Коста, Дани Родригес, Батталья (Пратс, 84), Баба (Руис де Галаррета, 61), Ли Кан Ин (Льябрес, 71), Санчес (Жорди Мбоула, 70), Анхель Родригес (Фер Ниньо, 61).

"Барселона": тер Штеген, Мингеса (Лангле, 76), Пике, Эрик Гарсия, Араухо, де Йонг, Пуч, Нико Гонсалес (Альваро Санс, 71), Жуджла, де Йонг, Ахомаш (Педрола, 80).

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