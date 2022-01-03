"Барселона" обыграла "Мальорку" и приблизилась к зоне Лиги чемпионов
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
В матче 19-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде обыграла "Мальорку" со счетом 1:0.
Единственный гол в концовке первого тайма забил Люк де Йонг.
"Барселона", набрав 31 очко, вышла на пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. От четвертого места, дающего право сыграть в Лиге чемпионов, каталонский клуб отстает на одно очко. "Мальорка" с 20 очками осталась на 15-й позиции.
"Мальорка" – "Барселона" - 0:1 (0:1)
Гол: де Йонг, 44 - 0:1
"Мальорка": Рейна, Маффео, Вальент, Руссо, Коста, Дани Родригес, Батталья (Пратс, 84), Баба (Руис де Галаррета, 61), Ли Кан Ин (Льябрес, 71), Санчес (Жорди Мбоула, 70), Анхель Родригес (Фер Ниньо, 61).
"Барселона": тер Штеген, Мингеса (Лангле, 76), Пике, Эрик Гарсия, Араухо, де Йонг, Пуч, Нико Гонсалес (Альваро Санс, 71), Жуджла, де Йонг, Ахомаш (Педрола, 80).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14