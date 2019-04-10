"Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов

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"Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов

В первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов "Барселона" на выезде обыграла "Манчестер Юнайтед". Единственный гол был забит на 12-й минуте. Луис Суарес пробил головой после передачи Лионеля Месси, мяч задел Люка Шоу и влетел в ворота.

Ответный матч состоится в Барселоне 16 апреля.

"Манчестер Юнайтед" Англия – "Барселона" Испания - 0:1 (0:1)
Гол: Шоу, 12 (автогол) - 0:1

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Янг, Погба, Фред, Мактомини, Диогу Далот (Лингард, 74), Рэшфорд (Перейра, 85), Лукаку (Марсьяль, 68).

"Барселона": тер Штеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Лангле, Артур (Серджи Роберто, 66), Бускетс, Ракитич, Коутиньо (Видаль, 65), Месси, Суарес.

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Комментарии

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МАДРИД
МАДРИД

Барселона будто тренировку провела на поле Траффорда против 9 манекенов. Мактоминей и Де Хеа только вышли играть. Ps. Буратинович обещал встречу Погба vs Месси, жаль только Поль на неё не пришёл)

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BARCAMAN
BARCAMAN

Всех блаугранас с победой!!! МЮ молодцы, выдали наверно лучший свой матч в сезоне по игре в обороне, да и проиграли 0:1 всего, это можно сказать уже маленькая победа для них

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zenden 1985
zenden 1985

Тяжело два матча одновременно смотреть. По моему у Барсы сегодня лучший был Пике. Манчестер вообще ничем не удивил, даже походу в створ ворот не попали.

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