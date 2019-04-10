"Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов

В первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов "Барселона" на выезде обыграла "Манчестер Юнайтед". Единственный гол был забит на 12-й минуте. Луис Суарес пробил головой после передачи Лионеля Месси, мяч задел Люка Шоу и влетел в ворота.

Ответный матч состоится в Барселоне 16 апреля.

"Манчестер Юнайтед" Англия – "Барселона" Испания - 0:1 (0:1)

Гол: Шоу, 12 (автогол) - 0:1

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Янг, Погба, Фред, Мактомини, Диогу Далот (Лингард, 74), Рэшфорд (Перейра, 85), Лукаку (Марсьяль, 68).

"Барселона": тер Штеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Лангле, Артур (Серджи Роберто, 66), Бускетс, Ракитич, Коутиньо (Видаль, 65), Месси, Суарес.

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