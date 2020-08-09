"Барселона" обыграла "Наполи" и вышла в 1/4 финала Лиги Чемпионов

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"Барселона" обыграла "Наполи" и вышла в 1/4 финала Лиги Чемпионов

В ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов "Барселона" одержала победу над "Наполи".

Таким образом, каталонцы вышли в 1/4 финала турнира, где сыграет против "Баварии".

"Барселона" - "Наполи" 3:1, первый матч - 1:1

Голы: Лангле, 10 - 1:0, Месси, 23 - 2:0, Суарес (пен), 45 - 3:0, Инсинье (пен), 45 - 3:1

"Барселона": тер Штеген, Альба, Лангле, Пике, Серхи Роберто, де Йонг, Ракитич, Семеду, Суарес, Гризманн (Мончу, 84), Месси.

"Наполи": Оспина, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Демме (Лоботка, 46), Зелиньски (Лосано, 70), Кальехон (Политано, 70), Фабиан Руис (Элмаз, 79), Инсинье (Милик, 79), Мертенс.

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Комментарии

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lesnovsky

Дети уже отдыхают... Хех...

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Real Madrid ForEver
Real Madrid ForEver

Я хоть и болею за Реал, но вынужден признать, Месси настоящий волшебник, безусловно лучший игрок в истории футбола, просто нереальный уровень. Поздравляю всех болельщиков Барселоны с яркой игрой и крайне важной победой!

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Стали известны все пары 1/4 финала Лиги Чемпионов

Стали известны все пары 1/4 финала Лиги Чемпионов

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