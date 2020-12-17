"Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" и вышла на пятое место в Примере

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"Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" и вышла на пятое место в Примере

В перенесенном матче испанской Примеры "Барселона" победила "Реал Сосьедад".

Благодаря победе каталонцы поднялись в чемпионате на пятое место. "Сосьедад" из-за поражения опустился на вторую позицию.

"Барселона" - "Реал Сосьедад" 2:1

Голы: Виллиан Жозе, 27 - 0:1, Альба, 31 - 1:1, де Йонг, 43 - 2:1

"Барселона": тер Стеген, Альба, Мингеса (Лангле, 79), Дест, Араухо, де Йонг, Бускетс (Аленья, 67), Педри (Пьянич, 74), Брэйтуэйт, Гризманн (Тринкау, 66), Месси.

"Реал Сосьедад": Ремиро, Ле Норман, Горосабель, Монреаль, Субельдия, Мерино, Гевара (Наварро, 56), Янузай (Барренечеа, 56), Субименди, Порту (Исак, 64), Виллиан Жозе.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Жаль,Лео не забил.Хотя,это не впервые,со средними командами он уже не тянет .

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