"Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" и вышла на пятое место в Примере
В перенесенном матче испанской Примеры "Барселона" победила "Реал Сосьедад".
Благодаря победе каталонцы поднялись в чемпионате на пятое место. "Сосьедад" из-за поражения опустился на вторую позицию.
"Барселона" - "Реал Сосьедад" 2:1
Голы: Виллиан Жозе, 27 - 0:1, Альба, 31 - 1:1, де Йонг, 43 - 2:1
"Барселона": тер Стеген, Альба, Мингеса (Лангле, 79), Дест, Араухо, де Йонг, Бускетс (Аленья, 67), Педри (Пьянич, 74), Брэйтуэйт, Гризманн (Тринкау, 66), Месси.
"Реал Сосьедад": Ремиро, Ле Норман, Горосабель, Монреаль, Субельдия, Мерино, Гевара (Наварро, 56), Янузай (Барренечеа, 56), Субименди, Порту (Исак, 64), Виллиан Жозе.
Читайте также: Дубль Бензема принес "Реалу" победу над "Атлетиком". | http://soccernews.ru
главное
-
Очередная победа ПСЖ, потеря очков "Лиона", крупное поражение "Монако": все результаты 15-го тура Лиги 1
-
Победы лидеров, очередное поражение "Шальке": все результаты 12-го тура Бундеслиги
-
"Ливерпуль" вырвал победу над "Тоттенхэмом" и возглавил АПЛ
-
Тедеско отказался продлевать контракт со "Спартаком"
-
"Ювентус" потерял очки в матче с "Аталантой"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 16 декабря
-
Очередная победа ПСЖ, потеря очков "Лиона", крупное поражение "Монако": все результаты 15-го тура Лиги 1
-
Победы лидеров, очередное поражение "Шальке": все результаты 12-го тура Бундеслиги
-
"Атлетико", "Валенсия" и "Вильярреал" вышли в следующий раунд Кубка Испании
-
"Аякс" пробился в следующий раунд Кубка Нидерландов, обыграв "Утрехт" в матче с 9 голами
-
ПСЖ ожидаемо разобрался с "Лорьяном", "Лион" потерял очки в матче с "Брестом"
-
1
"Ливерпуль" вырвал победу над "Тоттенхэмом" и возглавил АПЛ
-
1
"Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" и вышла на пятое место в Примере
-
"Интер" одолел "Наполи", "Милан" потерял очки в матче с "Дженоа"
-
Дубль Левандовски принес "Баварии" победу над "Вольфсбургом", "Байер" и "РБ Лейпциг" одержали победы в своих матчах
-
Семак прокомментировал отказ Тедеско продлевать контракт со "Спартаком"
-
"В одну калитку": Дзюба - о матче против "Спартака"
-
Семак прокомментировал победу над "Спартаком"
-
"Лилль" одолел "Дижон" и другие результаты 15-го тура французской Лиги 1
-
Тедеско отказался продлевать контракт со "Спартаком"
-
"Арсенал" поделил очки с "Саутгемптоном", "Лестер" уступил "Эвертону"
-
"Заслуженное поражение": Тедеско прокомментировал результат матча с "Зенитом"
-
"Шальке" проиграл "Фрайбургу" в матче Бундеслиги
-
"Ювентус" потерял очки в матче с "Аталантой"
-
"Спартак" не отпустил Кокорина в отпуск
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14