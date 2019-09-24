"Барселона" обыграла "Вильярреал" и поднялась в топ-4 Примеры

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"Барселона" обыграла "Вильярреал" и поднялась в топ-4 Примеры

В рамках 6-го тура испанской Примеры "Барселона" одержала победу над "Вильярреалом".

Благодаря победе каталонцы имеют 10 очков и занимают четвертое место.

"Барселона" - "Вильярреал" 2:1

Голы: Гризманн, 6 - 1:0, Артур, 15 - 2:0, Касорла, 44 - 2:1

"Барселона": тер Штеген, Пике, Фирпо, Семеду, Серджи Роберто (де Йонг, 63), Артур, Бускетс, Лангле, Месси (Дембеле, 46), Суарес (Фати, 78), Гризманн.

"Вильярреал": Асенхо, Пау Торрес, Кинтилья, Альбиоль, Пенья, Касорла (Бакка, 77), Иборра, Замбо-Ангисса, Чуквуэзе, Онтиверос (Токо-Экамби, 57), Жерар Морено (Мойсес Гомес, 68).

Предупреждения: Серджи Роберто (26), Гризманн (47), Замбо-Ангисса (72), Альбиоль (81), Фирпо (82).     

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