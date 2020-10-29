"Барселона" обыграла "Ювентус" в гостевом матче Лиги Чемпионов

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" на выезде обыграла "Ювентус" со счетом 2:0.

Победу каталонскому клубу принесли голы Усмана Дембеле и Лионеля Месси. Стоит отметить, что форвард "Ювентуса" Альваро Мората трижды забивал голы, но каждый раз делал это из офсайда.

"Барселона" вышла на первое место в турнирной таблице группы G, "Ювентус" занимает вторую позицию.

"Ювентус" Италия – "Барселона" Испания - 0:2 (0:1)

Голы: Дембеле, 14 - 0:1, Месси, 90 (с пенальти) - 0:2

"Ювентус": Шченсны, Данило, Бонуччи, Демирал, Бентанкур (Артур, 83), Куадрадо, Кулусевски (Маккенни, 75), Рабьо, Кьеза, Мората, Дибала.

"Барселона": Нето, Серджи Роберто, Араухо (Бускетс, 46), Альба, Лангле, Пьянич, де Йонг, Дембеле (Фати, 66), Педри, Гризманн, Месси.

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