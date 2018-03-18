"Барселона" обыгрывает "Атлетик" благодаря голам Месси и Алькасера

Каталонская "Барселона" в 29 туре чемпионата Испании принимала на домашней арене "Атлетик" из Бильбао. Хозяева по праву считались безоговорочными фаворитами матча, вопрос был в том, сумеют ли баски достойно показать себя на "Камп Ноу". Ведь в сенсацию никак не верилось – "львы" в последних матчах не демонстрировали должного уровня самоотдачи, не говоря уже о чем-то большем. Недосчитались "сине-гранатовые" нескольких основных футболистов: Луис Суарес и Серхио Бускетс по разным причинам пропускали поединок с "Атлетиком".

Превосходство "Барселоны" чувствовалось уже с первых минут матча, и на 8-й минуте счет был открыт, причем забил главный сменщик Суареса. Месси отправил в прорыв к лицевой Альбу, тот покатил в центр, где одинокий Алькасер отправил мяч в угол ворот Аррисабалага – 1:0.

Баски все никак не просыпались, в то время как хозяева обрушили шквал атак на их ворота. Поочередно упустили вернейшие моменты открыть счет Месси и Коутиньо, причем в случае с бразильцем лишь перекладина спасла ворота гостей.

Ближе к середине тайма каталонцы взяли небольшую паузу, даже дали поатаковать "львам", но вскоре вновь чуть не затоптали "Атлетик" в его штрафной. Коутиньо, Месси и Дембеле комбинировали практически во вратарской гостей, но завершающий удар Усмана пришелся точно в голкипера.

На исходе получаса игры Месси забил второй гол своей команды: Дембеле с правого фланга покатил на дугу штрафной, где аргентинец обработал мяч и точно пробил в правый от себя угол. В дальнейшем рисунок матча не менялся, "Атлетик" выглядел абсолютно пассивным во всех компонентах, в то время как "Барса" атаковала в свое удовольствие. В концовке тайма еще и Паулиньо пальнул с дуги штрафной в штангу ворот басков, на перерыв же команды так и ушли – при счете 2:0 в пользу хозяев.

В начале второй половина баски начали проявлять признаки жизни: команда прибавила в атакующей игре, а опасные дальние удары Сан Хосе и Гарсии заставили поволноваться болельщиков на "Камп Ноу". Каталонцы сознательно перешли на игру вторым номером и, по возможности, отвечали своими контратаками.

Вскоре стало понятно, что "Барса" не намерена развлекать болельщиков на протяжении всего поединка. Вальверде поочередно снял с игры Дембеле с Алькасером, выпустив вместо них Иньесту и Видаля. Это отчетливо говорило о том, что счет на табло каталонцев полностью устраивает. "Атлетик" старался вернуться в игру, забив хотя бы один мяч, но у каталонцев были свои планы – они просто не отдавали баскам мяч.

В концовке встречи команды все же решили поиграть в футбол, заметно увеличив скорости своих атак. Но во втором тайме зрители "Камп Ноу" голов не увидели, хотя футболисты и не выглядели пассивно. Очередная, уже 23-я по счету, победа "Барселоны" в Примере увеличивает шансы команды сделать последние туры простой формальностью.

"Барселона" – "Атлетик" – 2:0

Голы: Алькасер, 8 – 1:0, Месси, 30 – 2:0

"Барселона": Тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Ракитич, Паулиньо, Коутиньо (Гомеш, 85), Дембеле (Иньеста, 64), Месси, Алькасер (Видаль, 74).

"Атлетик": Аррисабалага, Де Маркос, Мартинес, Нуньес, Саборит, Сан Хосе, Беньят (Итурраспе, 46), Сусаета (Уильямс, 63), Рауль Гарсия, Лекуэ, Сабин Мерино (Адурис, 71).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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