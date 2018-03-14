"Барселона" обыгрывает "Челси" после первого тайма

В ответном матче 1/8 финала Лиги "Барселона" играет с "Челси".

После первой половины встречи каталонский клуб выигрывает со счетом 2:0, благодаря голам Лионеля Месси и Усмана Дембеле.

В первом матче команды сыграли вничью 1:1, что исключает возможность дополнительного времени.

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