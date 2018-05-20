"Барселона" обыгрывает "Реал Сосьедад" в прощальном матче Андреса Иньесты

Каталонская "Барселона" в 38-м туре чемпионата Испании принимала на домашней арене "Реал Сосьедад". Данный матч практически ничего не решал в плане турнирной интриги, однако завершить сезон на мажорной ноте хотели, безусловно, обе команды. Лионель Месси начал поединок на скамейке запасных, что было довольно удивительным решением Вальверде. А вот Андрес Иньеста появился на поле с первых минут – этот матч был для него особенным.

Как известно, испанский полузащитник покинет "Барселону" по окончании нынешнего сезона, а это означало, что поединок с басками станет для него последним в составе "сине-гранатовых". Каталонский клуб устроил целую церемонию прощания со своим футболистом, собрав многих легендарных игроков и деятелей клуба. Еще раз проводили Иньесту непосредственно перед матчем, совместив данную церемонию с прощанием басков с Хаби Прието, у которого также был последний матч в футболке "Реал Сосьедада".

Долгое время не могли каталонцы завладеть инициативой, каждый раз нарываясь на опасные атаки гостей. Особенно активничал форвард басков Виллиан Жозе, однако ему каждый раз не хватало точности в завершающей стадии. "Барселона" долго добивалась того, чтобы "бело-голубые" начали играть глубже, и к середине тайма им удалось это сделать.

Тут же создали хозяева несколько неплохих моментов, самым опасным из которых стал удар головой Ракитича с центра штрафной – рядом со штангой. Подопечные Вальверде подолгу владели мячом, но в атакующей трети поля им зачастую не хватало каких-то неординарных решений. Чемпионы Испании выглядели какими-то уставшими, привычного желания разобрать на части соперника в их действиях не наблюдалось.

Ближе к концовке первой половины соперники разбегались, а больше остальных в составе каталонцев старался Усман Дембеле. В одном из эпизодов Рауль Навас очень грубо срубил француза вблизи своей штрафной, однако арбитр ограничился лишь желтой карточкой в адрес защитника. На перерыв команды ушли без забитых мячей.

Вторая половина началась с привычного контроля мяча "Барселоной", футболисты которой по-прежнему не могли найти ключей к чужим воротам. Как это часто бывает, свою роль сыграло индивидуальное мастерство игрока каталонцев. Это Коутиньо в излюбленном стиле получил пас на правом углу штрафной, резко развернулся и великолепным обводящим ударом сделал счет 1:0.

Наконец, на поле появился и Лионель Месси, заменивший как раз автора единственного в матче гола. Тут же аргентинец поучаствовал в опасной атаке: вывел он Дениса Суареса практически один на один с голкипером, но испанец неуверенно катнул мяч мимо ворот. Вскоре сам Лео вышел на ударную позицию после навеса с фланга, пробив головой по позиции голкипера. На 81-й минуте Эрнесто Вальверде заменил Андреса Иньесту – под оглушительные аплодисменты капитан "Барсы" покинул поле, успев попрощаться с футболистами обеих команд.

В концовке поединка баски заиграли поактивнее, да и каталонцы позволяли им атаковать, регулярно отвечая своими выпадами. Месси все никак не мог выйти на ударную позицию, дабы снять все вопросы относительно победителя матча. Однако "Барселона" все же добилась минимальной победы на своим соперником, правда, данный поединок запомнится болельщикам совсем другими моментами.

"Барселона" – "Реал Сосьедад" – 1:0

Голы: Коутиньо, 57 – 1:0

"Барселона": Тер Штеген, Семеду, Пике, Мина, Альба, Семеду, Бускетс, Ракитич, Иньеста (Пако Алькасер, 82), Коутиньо (Месси, 67), Дембеле (Денис Суарес, 53), Луис Суарес.

"Реал Сосьедад": Мойя, Элустондо, Навас, Льоренте, Белья, Сурутуса (Прието, 89), Ильярраменди, Янузай (Каналес, 63), Ойарсабаль, Хуанми, Виллиан Жозе.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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