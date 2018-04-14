"Барселона" обыгрывает "Валенсию" в центральном поединке чемпионата Испании

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"Барселона" обыгрывает "Валенсию" в центральном поединке чемпионата Испании

Встреча "Барселоны" и "Валенсии" получила вывеску центрального поединка 32-го тура испанской Примеры. Каталонцы в середине недели удивили всю Европу, бесславно вылетев из Лиги Чемпионов. Если подопечные Вальверде и могут реабилитироваться за поражение в Риме, то лишь чередой побед над статусными соперниками. "Валенсия" – как раз из таких: "летучие мыши" набрали отличный ход в чемпионате, выиграв 8 из 9 последних матчей. Их встреча с "Барселоной" обещала стать крайне интригующей, ведь мотивация обоих соперников просто зашкаливала.

"Валенсия" начала поединок достаточно уверенно, и уже на первых минутах могла выходить вперед, но удар Гедеша из пределов штрафной парировал Тер Штеген. Вскоре "Барса" все же забрала мяч под свой контроль, привычно прижав соперника к чужой штрафной. Долго не могли каталонцы сообразить что-то путное у ворот гостей, сталкиваясь с плотной обороной "летучих мышей".

На 14-й минуте "сине-гранатовые" упустили отличную возможность открыть счет, когда Альба пробил в голкипера с левого края вратарской. Но уже через минуту Коутинью вывел проникающим пасом Суареса к воротам "Валенсии", а уругваец ударом в ближний угол переиграл Нето – 1:0.

В середине тайма подопечные Марселино стали транжирить один за одним опасные моменты. Очень напористо атаковали валенсийцы, один Гедеш дважды мог поражать ворота каталонцев, но голкипер и защитники "Барсы" не позволяли ему довести дело до забитого гола. А после удара Родриго, в одном из эпизодов, мяч и вовсе угодил в перекладину ворот хозяев.

Усыпили игру каталонцы ближе к перерыву, долго перекатывая мяч и практически не давая "Валенсии" бегать в атаку. В концовке тайма Родриго упустил еще один момент для взятия ворот, не лучшим образом пробив после отскока и позволив Тер Штегену намертво поймать мяч.

Вторая половина также стартовала в довольно высоком темпе, и вскоре, после ошибки Умтити и последовавшей атаки валенсийцев Пике выносил мяч уже из пустых ворот. Исправился француз через минуту: после подачи с углового поразил Самюэль головой ворота Нето - 2:0.

Поуверенней стали чувствовать себя каталонцы, разрывая оборону "Валенсии" по всем фронтам. Гости же выглядели очень уставшими – сил на ответные действия у них, казалось, не было. "Барса" атаковала без устали: почувствовали подопечные Вальверде, что "летучие мыши" дали слабину, и пошли добивать они соперника. В одном из эпизодов Коутиньо опасно выстрелил метров с 23-х по воротам гостей, но немного не попал в створ.

Ближе к концовке поединка отошли чуть назад к своим воротам каталонцы, и первая же их контратака могла стать голевой: Месси получил пас в центре поля, на дриблинге ушел от троих защитников и с линии штрафной пробил в левый угол – рядом со штангой.

За 5 минут до конца основного времени "Валенсия" неожиданно заработала пенальти: Дембеле грубо сфолил в своей штрафной на Гайя. К мячу подошел Даниэль Парехо, пробил он в правый от себя угол, и мяч под Тер Штегеном юркнул в ворота – 2:1.

На большее подопечные Марселино оказались неспособны, еще и Денис Суарес не смог реализовать выход один на один с голкипером на последних минутах. Матч так и завершился победой каталонской команды, однако вряд ли ее можно назвать уверенной.

"Барселона" –  "Валенсия" – 2:1

Голы: Суарес, 15 – 1:0, Умтити, 51 – 2:0, Парехо, с пенальти, 87 – 2:1

"Барселона": Тер Штеген, Серджи Роберто (Семеду, 93), Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Паулиньо, Иньеста (Денис Суарес, 84), Коутиньо (Дембеле, 79), Месси, Луис Суарес.

"Валенсия": Нето, Рубен Везу, Гарай, Габриэл, Гайя, Парехо, Кондогбиа, Солер, Гонсалу Гедеш (Перейра, 69), Санти Мина (Вьетто, 71), Родриго (Дзадза, 81).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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