"Барселона" обжалует дисквалификацию Дани Алвеса

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"Барселона" обжалует дисквалификацию Дани Алвеса

Фото твиттер Дани Алвеса

"Барселона" намерена добиться смягчения наказания для правого защитника Дани Алвеса.

Напомним, что 38-летнего футболиста дисквалифицировали на два матча за удаление в воскресном поединке с "Атлетико" (4:2).

Пресс-служба "сине-гранатовых" анонсировала подачу апелляции на указанное решение.

Если санкции в отношении бразильца останутся в силе, то он не сыграет с "Эспаньолом" и "Валенсией".

После возвращения в "Барсу" Алвес забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 5 матчах.

Не пропустите: Алвес побил клубный рекорд "Барселоны". | http://soccernews.ru
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