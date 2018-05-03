"Барселона" оценила ключевого защитника "Баварии" в 50 миллионов евро

Каталонская "Барселона" нацелилась на защитника мюнхенской "Баварии" Джошуа Киммиха, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сине-гранатовые" рассматривают 23-летнего бека чемпионов Германии в качестве игрока, способного решить проблему на правом фланге их обороны. За него ближайшим летом каталонский гранд будет готов предложить 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Киммих забил 6 мячей и сделал 17 результативных передач в 44 матчах за "Баварию".

Напомним, "Барселона" вспомнила об издевательствах над "Реалом" в преддверии Эль Класико. | soccernews.ru