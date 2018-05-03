"Барселона" оценила ключевого защитника "Баварии" в 50 миллионов евро

Теги барселонабавария мюнхенджошуа киммих

"Барселона" оценила ключевого защитника "Баварии" в 50 миллионов евроКаталонская "Барселона" нацелилась на защитника мюнхенской "Баварии" Джошуа Киммиха, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сине-гранатовые" рассматривают 23-летнего бека чемпионов Германии в качестве игрока, способного решить проблему на правом фланге их обороны. За него ближайшим летом каталонский гранд будет готов предложить 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Киммих забил 6 мячей и сделал 17 результативных передач в 44 матчах за "Баварию".

Напомним, "Барселона" вспомнила об издевательствах над "Реалом" в преддверии Эль Класико. | soccernews.ru

комментарии
Нико Ковач

Хуй вам а не Киммих

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